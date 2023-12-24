 

Многие студенты педвузов не понимают художественную литературу

 

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выяснили, что студенты перестали полноценно понимать тексты художественных произведений. В исследовании принимала участие группа студентов МГППУ, которые планируют стать учителями начальных классов, опрос проводился в течение двух лет. Исследование показало, что уровень подготовки бакалавров для самостоятельной работы с художественными текстами невысок: примерно четверть студентов не могли понять основную идею рассказа, около половины не смогли описать чувства и мысли персонажей, 70% не нашли «авторские вехи», указывающие на отношение автора к героям, 45% не обнаружили связи между образами лирического стихотворения.

Кроме того, студенты бывают зациклены на поиске единственно-верной трактовки произведения.

 

Справедливости ради следует отметить, что ещё в 2007 году в книге "Русский язык на грани нервного срыва" профессор РГГУ Максим Кронгауз писал о студентках, которые в понимании текстов целиком полагаются на ключевые слова. То есть "красивые" слова побуждали их оценивать текст положительно, а некрасивые (грубые) -- отрицательно. Профессор Кронгауз в то время отказывался видеть в этом проблему.

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