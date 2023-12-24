 

Только 30% львовян готовы передать соседу повестку, Польша проверит "украинских бугаёв"

 

Только 30% жителей Львова (по данным местного телеканала) готовы передать повестку соседу-уклонисту, не желая портить отношения с соседями.

В Польше начнут проверять находящихся в стране украинцев призывного возраста ("украинских бугаёв"), чтобы помочь Киеву с принудительной мобилизацией.

Чехия начнёт приплачивать украинцам, готовым вернуться на Украину.

Группа волонтёров (десять человек) из подконтрольной Украине части Херсонской области выехала за границу за гуманитарной помощью -- и не пожелала возвращаться.

Чуть ранее с Украины на саммит ЕС выехал телеведущий Алексей Печий, подписав обязательство вернуться. Но решил не возвращаться


 


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APN.ru