Только 30% львовян готовы передать соседу повестку, Польша проверит "украинских бугаёв"

Только 30% жителей Львова (по данным местного телеканала) готовы передать повестку соседу-уклонисту, не желая портить отношения с соседями.

В Польше начнут проверять находящихся в стране украинцев призывного возраста ("украинских бугаёв"), чтобы помочь Киеву с принудительной мобилизацией.

Чехия начнёт приплачивать украинцам, готовым вернуться на Украину.

Группа волонтёров (десять человек) из подконтрольной Украине части Херсонской области выехала за границу за гуманитарной помощью -- и не пожелала возвращаться.

Чуть ранее с Украины на саммит ЕС выехал телеведущий Алексей Печий, подписав обязательство вернуться. Но решил не возвращаться.



