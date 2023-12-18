Украинцы целенаправленно атакуют медучреждения, Донецк и Ясиноватая остались без водоснабжения

Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют медицинские учреждения в новых регионах России, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий украинских властей в отношении несовершеннолетних. Он обратил внимание, что ударам подвергаются в том числе здания медучреждений, отремонтированные после предыдущих атак, хотя в ВСУ «прекрасно знают, что это медицинские организации».
Накануне в Херсонской области был обстрелян пункт доставки гуманитарной помощи, есть погибшие и раненые.
Украинские власти ограничили выезд мужчин за пределы подконтрольной им территории Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, жители подконтрольной Украине правобережной части Херсонской области «начали понимать, что их обманывают».