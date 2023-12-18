 

Украинцы целенаправленно атакуют медучреждения, Донецк и Ясиноватая остались без водоснабжения

 

Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют медицинские учреждения в новых регионах России, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий украинских властей в отношении несовершеннолетних. Он обратил внимание, что ударам подвергаются в том числе здания медучреждений, отремонтированные после предыдущих атак, хотя в ВСУ «прекрасно знают, что это медицинские организации».

Накануне в Херсонской области был обстрелян пункт доставки гуманитарной помощи, есть погибшие и раненые.


Фильтровальная станция обесточена в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов украинских войск, без водоснабжения остались Донецк, Ясиноватая и один район Макеевки. 

 

Украинские власти ограничили выезд мужчин за пределы подконтрольной им территории Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, жители подконтрольной Украине правобережной части Херсонской области «начали понимать, что их обманывают».

«И даже тех, кто ждал, их называют "ждунами", возвращения ВСУ, они уже в это плохо верят. Они могут сравнить, как они прожили несколько месяцев с начала специальной военной операции, когда Херсон был освобожден, и мы начали там выстраивать мирную, подчеркиваю, мирную жизнь, и то, что сейчас происходит на территории Херсона и правобережья».


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