Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют медицинские учреждения в новых регионах России, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий украинских властей в отношении несовершеннолетних. Он обратил внимание, что ударам подвергаются в том числе здания медучреждений, отремонтированные после предыдущих атак, хотя в ВСУ «прекрасно знают, что это медицинские организации».

Накануне в Херсонской области был обстрелян пункт доставки гуманитарной помощи, есть погибшие и раненые.



