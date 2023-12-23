 

В РФ начали отменять ёлки из-за мигрантов

 

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов обратился к министру просвещения по поводу отмены ёлок в школах из-за мигрантов. 

«Я сегодня направил обращение министру просвещения Кравцову. Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних елок, потому что родителям детей-мигрантов Какая елка? У нас это не принято. Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции».

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Фадеев сообщил, что в некоторых школах мигранты потребовали запретить праздновать Новый год, так как «поклоняться дереву грешно».

 

Механизм, как происходит подобное вытеснение большинства меньшинством, описал Насим Талеб (автор книги "Чёрный лебедь") в статье "Побеждает наименее толерантный: как работает диктатура меньшинства" (2016 г.). Он обратил внимание на то, что, хотя в Британии доля практикующих мусульман в населении всего 3-4%, мясо в Британии в гораздо большей доле халяльное; кашрут соблюдают менее 0,3% жителей Соединенных Штатов, тем не менее почти все напитки кошерны. Всё дело в том, что "несоблюдающие" граждане согласны потреблять халяльные и кошерные продукты, в то время как "соблюдающие" потреблять нехаляльное и некошерное отказываются. Поэтому система подстраивается именно под их требования (как чётко заданный ограничитель). 

 


 


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