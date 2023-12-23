Чёрные американцы видят расизм в новостях вдвое чаще, чем белые; Техас переправляет мексиканских мигрантов в Чикаго

По данным вашингтонского Исследовательского центра Пью, 39% чёрных американцев считают, что новости о жизни чёрных в США часто расистские или "расово-бестактные" (racially insensitive), только 18% чёрных считают, что это редкость.

Напротив, среди белых американцев частый расизм в новостях о чёрных усматривают 21%, 48% белых считают, что это редкость.

В особенности склонны замечать расизм демократы: 69% белых демократов сказали, что хотя бы время от времени видят расизм в новостях о жизни чёрных; среди белых республиканцев "хотя бы иногда" видят расизм 40%.

Власти Техаса отправили в Чикаго самолёт со ста двадцатью мигрантами из Мексики, а с прошлого года в города, возглавляемые демократами, были переправлены около 80 тыс. мигрантов. Обычно их отправляли автобусами, и поэтому в Чикаго постарались принять меры, чтобы мигранты до города не доезжали, а были ссажены раньше. Тогда Техас начал пересылать мексиканцев самолётами, и в Белом доме осудили эту акцию.

Житель французского Страсбурга чеченского происхождения осуждён на 15 месяцев тюрьмы за распространение в соцсетях видеоматериалов, прославляющих идеологию радикального исламизма. В одном из клипов восхвалялись исламистские теракты, произошедшие в Париже и Брюсселе.





В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт: мигрант из Узбекистана, планировал взорвать бомбу у здания правительства региона.



