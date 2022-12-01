 

77% чёрных американцев считают, что государство должно платить им репарации

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 77% чёрных американцев -- и только 18% белых американцев -- считают, что чёрным должны быть выплачены репарации за то, что их предки были рабами. 
Большинство поддерживающих репарации американцев считают, что они должны выражаться в специальных выплатах на обучение (82%), начало собственного дела или его развитие (75%), на покупку или обустройство дома (73%). 57% желали бы получить репарации непосредственно наличными. 
Из республиканцев готовы выплачивать чёрным репарации только 8%, из демократов -- 48%. 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/28/black-and-white-americans-are-far-apart-in-their-views-of-reparations-for-slavery/
 
Характерный случай в Букингемском дворце: 83-летнюю фрейлину покойной королевы Елизаветы (служила ей более шестидесяти лет) и крёстную мать принца Уильяма леди Сьюзан Хасси заставили покинуть дворец за то, что на приёме она позволила себе поинтересоваться происхождением исполнительного директора благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани. Фулани заявила, что это "институциональный расизм" и "ничего не изменилось". Букингемский дворец "выразил глубокое сожаление о случившемся". 
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