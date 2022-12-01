77% чёрных американцев считают, что государство должно платить им репарации
- 01.12.2022, 21:06,
- Новости
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По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 77% чёрных американцев -- и только 18% белых американцев -- считают, что чёрным должны быть выплачены репарации за то, что их предки были рабами.
Большинство поддерживающих репарации американцев считают, что они должны выражаться в специальных выплатах на обучение (82%), начало собственного дела или его развитие (75%), на покупку или обустройство дома (73%). 57% желали бы получить репарации непосредственно наличными.
Из республиканцев готовы выплачивать чёрным репарации только 8%, из демократов -- 48%.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/28/black-and-white-americans-are-far-apart-in-their-views-of-reparations-for-slavery/
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