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Режим чрезвычайной ситуации введён в Погарском районе Брянской области после обстрела сельскохозяйственного предприятия, когда были ранены двое его работников, мужчина и женщина. Женщина в реанимации. Часть предприятия разрушена, погибли десять коров.

Также в Брянской области украинцы пытались атаковать резервуары с топливом, один из сбитых украинских беспилотников нёс 22 килограмма взрывчатки. 

Более 3,5 тысяч домохозяйств Краснояружского района Белгородской области в сёлах Репяховка, Колотиловка, Вязовое, Графовка остались без света в результате украинских обстрелов. За сутки в области обстреляны или атакованы БПЛА: Новая Таволжанка (повреждены девять частных домов и линия газоснабжения), Середа, МАПП "Шебекино", Марьино, Репяховка, Теребрено, Вязовое, Прилесье (повреждены корпус сельскохозяйственного предприятия и два легковых автомобиля), Журавлёвка, Щетиновка, хутор Старый, Сподарюшино, Пороз. 


Город Ясиноватая, ДНР, в результате обстрела остался без газа. В Донецке украинцы обстреляли детский сад. В Горловке ранена женщина.

В Каменке-Днепровской удалось восстановить подачу воды, нарушенную из-за обстрела ВСУ.

 

Под Харьковом шестнадцатилетних юношей и девушек готовят на диверсантов, обучая их минно-взрывному делу по методичкам НАТО.


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