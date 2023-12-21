 

Украинцы ударили по Донецкому университету, убитый и раненые в Донецке, Брянской и Запорожской областях

 
В Донецке очередным украинским обстрелом ранены три человека, в том числе подросток 2007 года рождения; в результате обстрела Горловки повреждён водовод "Северский Донец -- Донбасс". Также сообщается о гибели мужчины 1948 г.р. В Киевском и Куйбышевском районах города огнем ВСУ повреждены многоквартирные и частные жилые дома, газопровод, ЛЭП и автомобиль. 
Вечером 21 декабря украинцы нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету в центре города, повреждены здания библиотеки и третьего корпуса вуза, информации о пострадавших пока нет. 
 
С февраля 2022 года в ДНР погибли более 4,7 тыс. мирных жителей, в том числе 140 детей. Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: 
"Только на территории Донецкой Народной Республики с февраля 2022 года погибли более 4,7 тыс. (4 755) мирных жителей, в том числе 140 детей. Еще свыше 5 тыс. человек получили ранения. Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домов и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений".
 
 
Два человека ранены в результате украинского обстрела брянского посёлка Чаусы, они госпитализированы, также ущерб нанесён сельскохозяйственному предприятию. 20 декабря украинцы в Брянской области пытались атаковать нефтепровод "Дружба".
Два мирных жителя ранены при украинском обстреле Токмака в Запорожской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
 
Ущерб, причинённый промышленному сектору экономики Белгородской области, в частности крупному производственному кластеру в Шебекино, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины составляет порядка 10 млрд рублей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев:
 
"У нас в Шебекино большой промышленный кластер и он очень сильно пострадал во время летних событий в первую очередь. Там есть уникальные производства, в частности, там завод "Монокристалл", который производит сапфировое стекло, завод "Премиксов №1" производит для животноводство важную продукцию, завод лакокрасочных материалов, которые используются в разных отраслях. Если по жилью порядка 10 тыс. квартир и домов восстановили за счет регионального бюджета, то с промышленностью все сильно сложнее, потому что, по разным оценкам, ущерб до 10 млрд рублей. Это не только утрата производств, но потенциально мы можем потерять квалифицированные кадры, которые могут уехать". 

Указом президента РФ установлена единовременная выплата в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах РФ или на другой территории России близ зоны СВО; выплаты будут осуществляться с 1 января 2024 года. 


 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Донецке и Херсонской области
» Украинцы атакуют российские регионы, с начала СВО в "старых" регионах РФ ранены десятки детей, 7 погибли
» Два мирных жителя погибли в результате украинского удара по Токмаку
» В Донецке украинским обстрелом убиты трое, в Васильевке ранены пятеро
» Подсчитано, сколько мирных жителей погибло с начала СВО в ДНР, ЛНР, Белгороде и Брянске
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Дугин и Гегель

Дугин и Гегель

Да, надо верить в великий русский народ!

Да, надо верить в великий русский народ!

\

"Восток и Запад после Империи": книга о становлении Русской цивилизации на арене мировой истории

Семинар о петербургской топонимике

Семинар о петербургской топонимике

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Прилепин предложил присоединить Узбекистан к РФ и вызвал возмущение Узбекистана

  • 18:24
  • 279

К 2026 г. "искусственный интеллект" может создавать до 90% интернет-контента; Матвиенко ожидает, что ИИ будет готовить законы

  • 18:02
  • 191

Российские дети победили в медальном зачёте первенства Азии по классическим шахматам

  • 17:31
  • 198

Украина удивляет НАТО своими разработками, Киев и Лондон готовят "Меморандум понимания", Чехия получает выгоду от войны

  • 16:57
  • 225

Украинцы ударили по Донецкому университету, убитый и раненые в Донецке, Брянской и Запорожской областях

  • 16:38
  • 239

Шендерович заявил, что НАТО ещё в 2014-м году должно было "долбануть" ядерным оружием по российским жилым кварталам

  • 09:43
  • 388
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru