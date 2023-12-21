Украинцы ударили по Донецкому университету, убитый и раненые в Донецке, Брянской и Запорожской областях

В Донецке очередным украинским обстрелом ранены три человека, в том числе подросток 2007 года рождения; в результате обстрела Горловки повреждён водовод "Северский Донец -- Донбасс". Также сообщается о гибели мужчины 1948 г.р. В Киевском и Куйбышевском районах города огнем ВСУ повреждены многоквартирные и частные жилые дома, газопровод, ЛЭП и автомобиль. Вечером 21 декабря украинцы нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету в центре города, повреждены здания библиотеки и третьего корпуса вуза, информации о пострадавших пока нет. С февраля 2022 года в ДНР погибли более 4,7 тыс. мирных жителей, в том числе 140 детей. Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: "Только на территории Донецкой Народной Республики с февраля 2022 года погибли более 4,7 тыс. (4 755) мирных жителей, в том числе 140 детей. Еще свыше 5 тыс. человек получили ранения. Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домов и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений".

Два человека ранены в результате украинского обстрела брянского посёлка Чаусы, они госпитализированы, также ущерб нанесён сельскохозяйственному предприятию. 20 декабря украинцы в Брянской области пытались атаковать нефтепровод "Дружба".

Два мирных жителя ранены при украинском обстреле Токмака в Запорожской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Ущерб, причинённый промышленному сектору экономики Белгородской области, в частности крупному производственному кластеру в Шебекино, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины составляет порядка 10 млрд рублей . Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев:

"У нас в Шебекино большой промышленный кластер и он очень сильно пострадал во время летних событий в первую очередь. Там есть уникальные производства, в частности, там завод "Монокристалл", который производит сапфировое стекло, завод "Премиксов №1" производит для животноводство важную продукцию, завод лакокрасочных материалов, которые используются в разных отраслях. Если по жилью порядка 10 тыс. квартир и домов восстановили за счет регионального бюджета, то с промышленностью все сильно сложнее, потому что, по разным оценкам, ущерб до 10 млрд рублей. Это не только утрата производств, но потенциально мы можем потерять квалифицированные кадры, которые могут уехать".

Указом президента РФ установлена единовременная выплата в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах РФ или на другой территории России близ зоны СВО; выплаты будут осуществляться с 1 января 2024 года.









