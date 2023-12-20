Число киберпреступлений в РФ выросло за 5 лет в два раза

Число киберпреступлений в России за последние пять лет выросло в два раза, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По словам министра, сейчас преступления с использованием информационных технологий составляют треть от всех зарегистрированных. При этом больше половины из них относятся к тяжким и особо тяжким, а основной массив приходится на кражи и мошенничества; кибератаки на компании и дистанционные хищения денег у россиян стали фиксироваться всё чаще, а криминальные схемы злоумышленников постоянно меняются.