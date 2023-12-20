Шквальный ветер, налипание снега, обледенение, гололёд... Коллапс в ДНР

Шквальный ветер, налипание снега, обледенение, гололед… Было объявлено штормовое предупреждение. Если бы наш город находился на берегу моря, то в комплект должно было бы входить цунами, не иначе. Какая ситуация после природного коллапса сейчас в Донецкой Народной Республике и конкретно в нашем городе с неуютным в данном аспекте названием Снежное…

Казалось, что штормовой ветер в конце ноября, срывавший покрытие кровель домов, обрывавший светофоры, поваливший деревья, опоры ЛЭП , порвавший провода и обесточивший практически весь город на срок от двух дней до полутора недель, самый страшный природный катаклизм, настигший нас в конце года… Оказалось, что это была генеральная репетиция того, что стало происходить с 8-9 декабря…

Сначала изморозь раскрасила белым цветом деревья и провода, потом снегопад обволок всё налипающими друг на друга слоями, мелкий дождь, налету превращающийся в льдинки, сковал всю эту многотонную массу, превратив всё вокруг в «ледниковый период». И стало всё рушиться, выворачиваться с корнями, обломившимися ветками и падать, обрывая с изоляторами провода, заваливая бетонные и деревянные опоры высоковольтных линий электропередач, и всего, что связано с этим. Если где-то устояли опоры и провода, то на них тяжкой ношей легли обледенелые ветви деревьев. И всё это в сопровождении сильного порывистого ветра.

Сначала изморозь раскрасила белым цветом деревья и провода, потом снегопад обволок всё налипающими друг на друга слоями, мелкий дождь, налету превращающийся в льдинки, сковал всю эту многотонную массу, превратив всё вокруг в «ледниковый период». И стало всё рушиться, выворачиваться с корнями, обломившимися ветками и падать, обрывая с изоляторами провода, заваливая бетонные и деревянные опоры высоковольтных линий электропередач, и всего, что связано с этим. Если где-то устояли опоры и провода, то на них тяжкой ношей легли обледенелые ветви деревьев. И всё это в сопровождении сильного порывистого ветра.

Город полностью погрузился во тьму, обледеневший и замерзающий. Следом пришли проблемы: практически полное отсутствие связи мобильного оператора «Феникс», интернета от него и иных провайдеров, а также авария с последующим отсутствием водопроводной воды в г.Снежное и соседнем Торезе в течение недели. И всё это при гололёде на дорогах, тротуарах и подъездных путях к местам аварий для ликвидации их последствий.

Город полностью погрузился во тьму, обледеневший и замерзающий. Следом пришли проблемы: практически полное отсутствие связи мобильного оператора «Феникс», интернета от него и иных провайдеров, а также авария с последующим отсутствием водопроводной воды в г.Снежное и соседнем Торезе в течение недели. И всё это при гололёде на дорогах, тротуарах и подъездных путях к местам аварий для ликвидации их последствий.

Скажу откровенно, считаю работников нашего РЭС настоящими Героями! При том, что две бригады состоят из ПЯТИ человек, эти люди почти круглосуточно, под снегом, дождем, ледяным ветром, восстанавливают порывы электросетей, стараясь максимально вернуть свет и тепло хотя бы в больницы, школы и детсады. На помощь спустя несколько дней пришли г. Шахтёрск, прислав вышку и Ленинградская область, отправив вышку и бригаду электриков. Не остались в стороне и жители Снежного. Люди самостоятельно расчищают дороги и тротуары от упавших деревьев и веток, посыпают дорожки песком и солью. Мы почти десять лет живём при военной агрессии фашистской украинской хунты, но это не ожесточило, а сплотило людей, заставило ещё больше проявить наш Донбасский характер в этот критический момент…

Скажу откровенно, считаю работников нашего РЭС настоящими Героями! При том, что две бригады состоят из ПЯТИ человек, эти люди почти круглосуточно, под снегом, дождем, ледяным ветром, восстанавливают порывы электросетей, стараясь максимально вернуть свет и тепло хотя бы в больницы, школы и детсады. На помощь спустя несколько дней пришли г. Шахтёрск, прислав вышку и Ленинградская область, отправив вышку и бригаду электриков. Не остались в стороне и жители Снежного. Люди самостоятельно расчищают дороги и тротуары от упавших деревьев и веток, посыпают дорожки песком и солью. Мы почти десять лет живём при военной агрессии фашистской украинской хунты, но это не ожесточило, а сплотило людей, заставило ещё больше проявить наш Донбасский характер в этот критический момент…