 

ОБСЕ не пожелала отвечать на вопрос о том, когда же собирается выяснить, что произошло в Буче

 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уклонилась от ответа по существу на вопрос ТАСС относительно причин, препятствующих проведению независимого расследования событий в Буче.

Организация также не стала отвечать на вопрос о возможности направления в Бучу специальной международной миссии для сбора на месте всех необходимых данных и получения от украинской стороны списка людей, тела которых были там захоронены. "Мы анализируем ситуацию и вернемся с ответом, когда у нас появится дальнейшая информация", - заявили в ОБСЕ в ответ на запрос.


В апреле 2022 года Министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило в западных СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей

Однако российская армия, что подтверждается, в частности, заявлениями главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, вышла из населенного пункта еще 30 марта. На появившемся сразу после выхода российских войск видео, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.

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