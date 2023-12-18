ОБСЕ не пожелала отвечать на вопрос о том, когда же собирается выяснить, что произошло в Буче

Организация также не стала отвечать на вопрос о возможности направления в Бучу специальной международной миссии для сбора на месте всех необходимых данных и получения от украинской стороны списка людей, тела которых были там захоронены. "Мы анализируем ситуацию и вернемся с ответом, когда у нас появится дальнейшая информация", - заявили в ОБСЕ в ответ на запрос.





В апреле 2022 года Министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило в западных СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей

Однако российская армия, что подтверждается, в частности, заявлениями главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, вышла из населенного пункта еще 30 марта. На появившемся сразу после выхода российских войск видео, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.