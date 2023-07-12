Убийца Станислава Ржицкого в Буче чествовал "защитников Украины", а потом въехал в РФ

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В октябре 2022 года предполагаемый убийца экс-капитана подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого (позднее -- замначальник по мобилизационной работе в Краснодаре) Сергей Денисенко в Буче чествовал «защитников Украины», и рядом с ним стояла нацистка из «Азова» (запрещён в РФ) Юлия Паевская (Тайра). Также он получил награду из рук украинского военного. После этого он въехал в РФ, не возбудив подозрений. Сообщается, что к убийству Ржицкого он готовился с декабря 2022 года. После этого он собирался уехать к жене за границу, у него на руках уже были билеты.


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APN.ru