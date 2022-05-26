 

Польский депутат усомнился в российских "преступлениях" в Буче и был наказан

 

Депутат польского сейма, лидер коалиции евроскептиков и националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке изучил видеозаписи, где якобы запечатлены свидетельства «преступлений» российских военнослужащих в Буче и заметил, что дома почти не тронуты. Он также обратил внимание на странность того, почему родственники не убрали тела убитых с улиц и не похоронили их. 

Тут же депутат от парламентской фракции «Гражданская коалиция» Дариуш Йоньский призвал наказать Корвина-Микке за подобные высказывания и подал соответствующее заявление в парламентскую комиссию по депутатской этике, причём его жалоба была удовлетворена. «По моей просьбе Корвина-Микке наказали выговором за намеки, что за резню жителей Бучи могли быть ответственны граждане Украины...» — заявил Йоньский.


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APN.ru