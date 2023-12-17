В Марьинке на стене попавший в окружение боец ВС РФ перед смертью оставил прощальное письмо

В донецком пригороде Марьинке (к настоящему времени взята ВС РФ) во время боёв обнаружили прощальное письмо

По имеющейся информации, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона. Боец Роман Рудаков, родом из Батайска, призванный на службу всего лишь через три месяца после того, как отслужил в армии, перед смертью написал на одном из кирпичей: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате». Рядом находились девять тел. Останки направлены на ДНК-экспертизу, кирпич решили достать из стены. Командир полка поручил установить камень в штабе рядом со знаменем части.