Прокуратура требует приговорить французского тренера к дисквалификации, штрафу и тюремному сроку за "расизм" в личной переписке

Прокуратура Ниццы потребовала приговорить бывшего главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье к году тюрьмы условно, трёхлетней дисквалификации и штрафу в 45 тыс. евро за "расизм". Расизм выразился в том, что во время работы тренером "Ниццы" (2021-22 гг.) Гальтье отправил бывшему директору клуба Жюльену Фурнье электронное письмо, в котором отметил, что в команде слишком много негров и мусульман. Летом нынешнего года Кристоф Гальтье и его сын Джон Валович были задержаны полицией в Ницце и подвергнуты допросу, контракт его с ПСЖ был расторгнут.



