Мэр Ниццы призвал изгнать из Франции "исламо-фашистов"

После того, как выходец из Туниса Брахим Оссауи (Aoussaoui) устроил резню в базилике Нотр-Дам в Ницце, мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Францию отойти от законов мирного времени и изгнать из страны исламо-фашистов, а президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о войне с исламизмом. Эту риторику поддерживают многие французские политики. Например, мэр Канн Давид Лизнар призвал "истреблять чуму с яростной и холодной решимостью". Пока непонятно, выльются ли эти громкие слова во что-нибудь на практике.

Нападение на мирных прихожан и служителя христианского собора произошло почти в день рождения пророка Мухаммеда (праздновалось в ночь на четверг).