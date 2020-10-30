 

Мэр Ниццы призвал изгнать из Франции "исламо-фашистов"

После того, как выходец из Туниса Брахим Оссауи (Aoussaoui) устроил резню в базилике Нотр-Дам в Ницце, мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Францию отойти от законов мирного времени и изгнать из страны исламо-фашистов, а президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о войне с исламизмом. Эту риторику поддерживают многие французские политики. Например, мэр Канн Давид Лизнар призвал "истреблять чуму с яростной и холодной решимостью". Пока непонятно, выльются ли эти громкие слова во что-нибудь на практике. 
 
Нападение на мирных прихожан и служителя христианского собора произошло почти в день рождения пророка Мухаммеда (праздновалось в ночь на четверг). 
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