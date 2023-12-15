Преемница Гельмана заявила, что "победа" от слова "беда"; документалист рассказал, почему фильмы о ДНР и ЛНР не брали российские фестивали

Телеграм-канал "Многонационал" обратил внимание
на деятельность галеристки Наили Аллахвердиевой, которая пришла на смену экстремисту и иноагенту Марату Гельману в галерее современного искусства PERMM.
Недавно Наиля отметилась оскорблениями православного креста, установленного на месте трагедии в Пермском университете, а последней ее выходкой стали оскорбления в адрес праздника Победы. Вместе с курируемым ею "уличным художником" они сделали "арт объект" граффити ПО БЕДА. Эту "работу" сама Наиля объясняет так, что Победа это беда и победить значит принести беду.
Для этого Аллахвердиевой пришлось придумать глагол "бедить", из чего, заключила Аллахбердиева, следует, что принести победу -- значит, принести беду.
Военный документалист Макс Фадеев рассказал
о том, как фильмы про жизнь ДНР и ЛНР отметали российские кинофестивали:
Нам говорили, что раз написано, что это ДНР и ЛНР, значит фильм — неправда. Если сказано, что это гражданская война, то тоже неправда. Надо было, видишь ли, написать, что «так называемые ДНР и ЛНР» и «восьмой год вторжения России на Украину». Тогда фильмы на фестиваль взяли бы. После этого решил, что не нужны мне такие фестивали.
Фадеев пояснил, что конкретно эти случаи были ещё до СВО, однако и сейчас "некоторые каналы не берут исключительно поэтому... ВКонтакте, например, тоже не берет. Не наши фильмы даже, а весь патриотический контент. Его всячески выдавливают за рамки теневыми банами".