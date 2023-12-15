Преемница Гельмана заявила, что "победа" от слова "беда"; документалист рассказал, почему фильмы о ДНР и ЛНР не брали российские фестивали

Недавно Наиля отметилась оскорблениями православного креста, установленного на месте трагедии в Пермском университете, а последней ее выходкой стали оскорбления в адрес праздника Победы. Вместе с курируемым ею "уличным художником" они сделали "арт объект" граффити ПО БЕДА. Эту "работу" сама Наиля объясняет так, что Победа это беда и победить значит принести беду.



Для этого Аллахвердиевой пришлось придумать глагол "бедить", из чего, заключила Аллахбердиева, следует, что принести победу -- значит, принести беду.