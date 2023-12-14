 

Чемпионом мира среди женщин впервые стал трансгендер; крупнейший страховщик не наймёт белого мужчину без одобрения женщины

Австралиец Джейми Гамбрелл (до 2019 года он был мужчиной, а потом стал называть себя женщиной) впервые в истории мирового спорта стал чемпионом мира среди женщин: выиграл мировой Чемпионат по гольфу и крокету.
Британская страховая компания "Авива" (одна из крупнейших в мире) заявила, что во имя "разнообразия" каждый белый мужчина, претендующий на старшие позиции (в компании 22 000 таких позиций), будет персонально утверждаться генеральным директором (женщиной).  
Американская авиакомпания "Сауфвест" (Southwest Airlines) начала предоставлять жирным пассажирам бесплатные дополнительные места. При этом компания не делает ничего подобного для очень высоких пассажиров или пассажиров, которым по состоянию здоровья необходимо размещать рядом медицинское оборудование. 

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APN.ru