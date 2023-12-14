Украинский военный и ведущий Сергей Гнездилов в подкасте Hromadske на Ютубе рассказал, что за время контрнаступления 47-я бригада ВСУ, атаковавшая на запорожском направлении, была «довольно быстро обескровлена», как и в целом пехота ВСУ. Наступление Украины он назвал "тремя месяцами мясокомбината" и объяснил это недооценкой Российской армии «по всем моментам, какие только есть».
Стало известно, что боец ВСУ Станислав Гринченко сдался ВС РФ и воссоединился с братом. Он планирует получить российское гражданство и воевать за Россию.Украинцы продолжают атаковать российские регионы: в ночь на четверг девять БПЛА ВСУ были перехвачены над Московской и Калужской областями, продолжаются интенсивные украинские обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра в Херсонской области, вновь погиб мирный житель.
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук использовал цитату сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры, чтобы обосновать право Киева вступить в Евросоюз. Он заявил, что Украина приняла все необходимые законы, провела реформы, на которых настаивал Брюссель, чтобы начать с Киевом переговоры о членстве, и завершил заявление словами "никто не имеет права остановить идею, время которой пришло". Эта фраза является переиначенными словами Бандеры об украинском национализме.