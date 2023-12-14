 

Украинцы недооценили ВС РФ "по всем моментам"; спикер Рады обосновал членство в ЕС цитатой Бандеры; 3 мирных жителя погибли от украинских атак

 

Украинский военный и ведущий Сергей Гнездилов в подкасте Hromadske на Ютубе рассказал, что за время контрнаступления 47-я бригада ВСУ, атаковавшая на запорожском направлении, была «довольно быстро обескровлена», как и в целом пехота ВСУ. Наступление Украины он назвал "тремя месяцами мясокомбината" и объяснил это недооценкой Российской армии «по всем моментам, какие только есть». 

Стало известно, что боец ВСУ Станислав Гринченко сдался ВС РФ и воссоединился с братом. Он планирует получить российское гражданство и воевать за Россию. 

Украинцы продолжают атаковать российские регионы: в ночь на четверг девять БПЛА ВСУ были перехвачены над Московской и Калужской областями, продолжаются интенсивные украинские обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра в Херсонской области, вновь погиб мирный житель. 
В результате украинского обстрела Ленинского района Донецка в окрестностях цирка "Космос" есть двое погибших и трое раненых.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук использовал цитату сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры, чтобы обосновать право Киева вступить в Евросоюз. Он заявил, что Украина приняла все необходимые законы, провела реформы, на которых настаивал Брюссель, чтобы начать с Киевом переговоры о членстве, и завершил заявление словами "никто не имеет права остановить идею, время которой пришло". Эта фраза является переиначенными словами Бандеры об украинском национализме


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