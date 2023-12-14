Украинцы недооценили ВС РФ "по всем моментам"; спикер Рады обосновал членство в ЕС цитатой Бандеры; 3 мирных жителя погибли от украинских атак

Украинский военный и ведущий Сергей Гнездилов в подкасте Hromadske на Ютубе рассказал, что за время контрнаступления 47-я бригада ВСУ, атаковавшая на запорожском направлении, была «довольно быстро обескровлена», как и в целом пехота ВСУ. Наступление Украины он назвал "тремя месяцами мясокомбината" и объяснил это недооценкой Российской армии «по всем моментам, какие только есть».

Стало известно, что боец ВСУ Станислав Гринченко сдался ВС РФ и воссоединился с братом. Он планирует получить российское гражданство и воевать за Россию.