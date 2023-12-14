В Польше депутат затушил ханукальные свечи, во Франции 80% населения высказались против мигрантов

12 декабря польский правый депутат Гжегож Браун в здании польского Сейма затушил огнетушителем ханукальные свечи и нарвался на штраф. Тут же в польском сегменте интернета на специализированной платформе Zrzutka объявили сбор денег для этой цели. Организаторы рассчитывали за 90 дней собрать 50 тысяч злотых (около 12,5 тысячи долларов), но уже за несколько часов собрали 73 163 злотых (около 18,3 тысячи долларов), после чего платформа заблокировала сбор средств, объявив, что не допускает сборы, связанные «с восхвалением, поддержкой или пропагандой ненависти, насилия, дискриминации, терроризма, фашизма или других тоталитарных режимов, с публичной похвалой за преступления или посягательствами на личные блага третьих лиц».

Большинство жителей Франции считают нынешний уровень иммиграции в стране избыточным и выступают против приема новых мигрантов, свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической службой CSA. 80% опрошенных выступают против прибытия на территорию республики новых мигрантов. 19% считают, что страна должна продолжать их принимать. 1% респондентов затруднились выразить свое мнение по этому вопросу.







