 

Кадыров рассказал о праведном пути своего сына Адама; в Кремле не знают о представлении его к госнаградам

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что получивший девять наград его сын Адам, избивший обвиняемого в поджигании Корана Никиту Журавеля, идёт по праведному пути, и праведность его была видна с детства. Например, Адам выучил наизусть Коран и занимается спортом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему ничего не известно о том, что Адам Кадыров был представлен к госнаградам. Помимо орденов Чечни, Карачаево-Черкессии, Татарстана, Кабардино-Балкарии, пятнадцатилетний на тот момент Адам Кадыров получил орден «Трудовой доблести России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.

Также пресс-секретарь президента РФ не знает, когда президент посетит Чечню, но "со временем, когда-то" это произойдёт.
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