 

Верховный суд раскрыл условия конфискации автомобилей и смартфонов

 

В Верховном суде РФ сочли обязательной конфискацию автомобиля у нарушителя правил дорожного движения за повторную езду в нетрезвом виде. Кроме того, конфискацию транспортного средства можно будет произвести за отказ автовладельца пройти освидетельствование на состояние опьянения, превышение скорости свыше 60 километров в час, а также выезд на полосу встречного движения лицом, ранее лишённым права управления. В качестве других поводов для лишения собственности в ВС назвали причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего и управление машиной лицом, ранее лишенным водительских прав.

Если конфискацию автомобиля невозможно выполнить в силу ряда причин (ввиду дарения, утраты, уничтожения транспортного средства), то изъятию должно будет подлежать другое имущество автовладельца, соразмерное стоимости машины, заключили в ВС. 

Мобильные телефоны и компьютеры, с которых организовывалось или осуществлялось преступление, подлежат конфискации, разъяснил Пленум Верховного суда РФ в проекте дополнений в постановление от 14 июня 2018 года "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве".

В нем говорится, что оборудованием или иными средствами совершения преступления, которые подлежат конфискации как орудие преступления, "могут быть признаны <…> различные электронные устройства - персональные компьютеры (включая ноутбуки и планшеты), мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства, в том числе позволяющие подключиться к сети Интернет, с использованием которых обвиняемый подыскал соучастников преступления, вступил с ними в сговор и обсуждал детали преступления; приобретал или сбывал оружие, взрывчатые вещества, наркотические средства; распространял порнографические или иные запрещенные материалы; совершал развратные действия; осуществлял обман потерпевшего в целях хищения принадлежащего ему имущества и т. д."


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