В МВД определили, когда ГИБДД может остановить автомобиль, в том числе с мигалкой

Остановить автомобиль могут не только по подозрению/наводке в совершении ДТП, но и для опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они могут быть. Основаниями для остановки машины может быть и привлечение участника дорожного движения в качестве понятого, или автомобиль может быть остановлен для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции.
Сотрудники ГИБДД имеют право остановить движение для организации проезда к месту происшествия автомобилей скорой медицинской помощи, оперативных и других аварийно-спасательных служб, во время профилактических рейдов, угрозы безопасности дорожного движения, необходимости проверки документов у водителей или пассажиров, если они подозреваются в совершении преступления.
Остановив транспортное средство, сотрудник должен сразу же подойти к водителю, представиться, сообщить причину остановки, изложить требование о передаче необходимых документов. При привлечении водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого -- разъяснить им права и обязанности, предусмотренные законодательством.
Регламентирован и порядок остановки автомобиля с мигалкой: