 

В МВД определили, когда ГИБДД может остановить автомобиль, в том числе с мигалкой

 
МВД определило, когда сотрудники ГИБДД могут остановить машину:

"Остановка <…> транспортного средства производится для выполнения возложенных на полицию обязанностей в случаях установления визуально или с использованием технических средств признаков нарушения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, наличия данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, преступления или административного правонарушения".

Остановить автомобиль могут не только по подозрению/наводке в совершении ДТП, но и для опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они могут быть. Основаниями для остановки машины может быть и привлечение участника дорожного движения в качестве понятого, или автомобиль может быть остановлен для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции.

Сотрудники ГИБДД имеют право остановить движение для организации проезда к месту происшествия автомобилей скорой медицинской помощи, оперативных и других аварийно-спасательных служб, во время профилактических рейдов, угрозы безопасности дорожного движения, необходимости проверки документов у водителей или пассажиров, если они подозреваются в совершении преступления.

Остановив транспортное средство, сотрудник должен сразу же подойти к водителю, представиться, сообщить причину остановки, изложить требование о передаче необходимых документов. При привлечении водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого -- разъяснить им права и обязанности, предусмотренные законодательством.

 

Регламентирован и порядок остановки автомобиля с мигалкой:

 

"Транспортное средство с включенными специальными световыми или звуковыми сигналами может быть остановлено в случаях наличия данных о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения или преступления, использовании транспортного средства в противоправных целях, проведения соответствующих мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий".

 



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