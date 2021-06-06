В МВД определили, когда ГИБДД может остановить автомобиль, в том числе с мигалкой

"Остановка <…> транспортного средства производится для выполнения возложенных на полицию обязанностей в случаях установления визуально или с использованием технических средств признаков нарушения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, наличия данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, преступления или административного правонарушения".

Остановить автомобиль могут не только по подозрению/наводке в совершении ДТП, но и для опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они могут быть. Основаниями для остановки машины может быть и привлечение участника дорожного движения в качестве понятого, или автомобиль может быть остановлен для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции.

Сотрудники ГИБДД имеют право остановить движение для организации проезда к месту происшествия автомобилей скорой медицинской помощи, оперативных и других аварийно-спасательных служб, во время профилактических рейдов, угрозы безопасности дорожного движения, необходимости проверки документов у водителей или пассажиров, если они подозреваются в совершении преступления.