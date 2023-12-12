 

В 2022 году российские вузы выпустили в 4,6 раза больше экономистов и управленцев, чем математиков

 

В 2022 году российские вузы выпустили 36 тыс. человек с математическим и естественнонаучным образованием, сообщил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. Столько же выпускников в области информатики и вычислительной техники. В то же время было выпущено 166 тыс. экономистов и управленцев и 89 тыс. юристов. По мнению ректора МГУ, такое соотношение не является оптимальным.

Общее число аспирантов с 2010 по 2022 год сократилось в РФ на 30%, а количество защит кандидатских диссертаций - более чем на 22 тыс.


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APN.ru