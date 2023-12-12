 

Судьям в Англии разрешили пользоваться ИИ, Медведев допускает использование ИИ при подготовке правовых актов

Судьи в Англии и Уэльсе получили разрешение на использование "искусственного интеллекта" (ИИ) ChatGPT несмотря на опасения, что он может "выдумывать несуществующие дела" или юридические тексты. 

Тысячи судей в Англии и Уэльсе получили официальное руководство по использованию ИИ для обобщения больших объёмов текста или решения административных задач. Считается, что это может быть полезным в вынесении судебных решений. В то же время судей предостерегли от размещения в чат-боте личной информации, поскольку она может оказаться в открытом доступе.

 

 

Зампред Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что "если какую-то рутинную работу по написанию текстов, даже нормативных актов, будет делать ИИ" -- то он ничего плохого в этом не видит. "Как скоро -- не знаю, может быть, быстрее, чем мы думаем", -- добавил Медведев. 

 



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APN.ru