Судьям в Англии разрешили пользоваться ИИ, Медведев допускает использование ИИ при подготовке правовых актов

Судьи в Англии и Уэльсе получили разрешение на использование "искусственного интеллекта" (ИИ) ChatGPT несмотря на опасения, что он может "выдумывать несуществующие дела" или юридические тексты.

Тысячи судей в Англии и Уэльсе получили официальное руководство по использованию ИИ для обобщения больших объёмов текста или решения административных задач. Считается, что это может быть полезным в вынесении судебных решений. В то же время судей предостерегли от размещения в чат-боте личной информации, поскольку она может оказаться в открытом доступе.

Зампред Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что "если какую-то рутинную работу по написанию текстов, даже нормативных актов, будет делать ИИ" -- то он ничего плохого в этом не видит. "Как скоро -- не знаю, может быть, быстрее, чем мы думаем", -- добавил Медведев.





