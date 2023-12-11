 

Танки ВСУ обстреливают российские регионы, в Иране заявили, что ХАМАС и Хезболла покупают оружие на Украине

 

Вооруженные силы Украины обстреливают из танков Брянскую и Белгородскую области. В Белгородской области девять прилётов близ Новой Таволжанки, в Брянской один 125-миллиметровый снаряд упал рядом с селом Хоромное, ещё два — близ населённого пункта Красное. 

Российские войска за сутки отразили 18 атак ВСУ под Донецком, боевые действия проходили в районе населенных пунктов Артёмовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка.

 

 

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что Ливанская шиитская организация "Хезболлах" и радикальное палестинское движение ХАМАС могут нелегально купить на Украине всё необходимое им оружие:

"Если вы спросите меня, где они могут достать оружие, то одним из черных рынков, на которых они могут его получить, является Украина. Очень легко, без особых усилий они могут получить на Украине что угодно".


 


 


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