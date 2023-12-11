Танки ВСУ обстреливают российские регионы, в Иране заявили, что ХАМАС и Хезболла покупают оружие на Украине

Вооруженные силы Украины обстреливают из танков Брянскую и Белгородскую области. В Белгородской области девять прилётов близ Новой Таволжанки, в Брянской один 125-миллиметровый снаряд упал рядом с селом Хоромное, ещё два — близ населённого пункта Красное.
Российские войска за сутки отразили 18 атак ВСУ под Донецком, боевые действия проходили в районе населенных пунктов Артёмовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что Ливанская шиитская организация "Хезболлах" и радикальное палестинское движение ХАМАС могут нелегально купить на Украине всё необходимое им оружие: