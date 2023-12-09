Конгрессмены США хотят уволить ректоров трёх крупнейших вузов за антисемитизм

Конгрессмены США призвали уволить трёх ректоров крупных вузов за антисемитизм в их учебных заведениях. 74 конгрессмена потребовали отстранить от работы ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов и Массачусетского технологического института (MIT) как неспособных бороться со вспышками антисемитизма в кампусах. Многомиллионное финансирование может также потерять Стенфордский университет. Глава Пенсильванского университета Лиз Мэгилл приняла решение уйти в отставку.

По данным Исследовательского центра Пью, 65% американцев возлагают большую часть ответственности за нападение ХАМАС на Израиль на ХАМАС, но 35% считают, что львиная доля ответственности лежит на (или в том числе на) правительстве Израиля.

Интересно, что если озабоченность возросшим антисемитизмом высказывают практически одинаково республиканцы и демократы (48% и 49% соответственно), то озабоченность участившимся насилием против мусульман высказывают в основном демократы (53%), в то время как республиканцев это беспокоит гораздо реже (22%).







