 

Украинцы обстреливают российские регионы, в Киеве похищена защитница Киево-Печерской лавры

В четверг украинцы обстреливают из миномётов деревню Ломаковку в Брянской области, деревня обесточена, жители укрываются в подвалах. 
В Донецке в четверг в результате украинского обстрела погибла мирная жительница 1968 года рождения, а также, в результате прямого попадания в частный жилой дом, женщина 1953 года рождения.
Губернатор Белгородской области рассказал, что с начала СВО от украинских обстрелов в области погибли тридцать человек, ещё 123 пострадали. Для одного только восстановления разрушенных украинцами дорог области потребуется дополнительно 7 млрд рублей.
Между тем, влиятельная американская газета "Нью-Йорк Таймс" объявляет "российской пропагандой" украинские обстрелы городов и пишет, что жители прифронтовых городов на востоке Украины «продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России».
В Киеве во время прямого эфира похищена защитница Киево-Печерской лавры Виктория Кохановская. 
Также под домашний арест помещён выдающийся учёный-историк, академик Пётр Толочко, неоднократно писавший о единстве русских-великороссов, малоросов и белорусов. Петру Толочко 85 лет. 
 

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