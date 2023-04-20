Украинцы обстреливают российские регионы, в Киеве похищена защитница Киево-Печерской лавры

В четверг украинцы обстреливают из миномётов
деревню Ломаковку в Брянской области, деревня обесточена, жители укрываются в подвалах.
В Донецке в четверг в результате украинского обстрела погибла
мирная жительница 1968 года рождения, а также, в результате прямого попадания
в частный жилой дом, женщина 1953 года рождения.
Губернатор Белгородской области рассказал
, что с начала СВО от украинских обстрелов в области погибли тридцать человек, ещё 123 пострадали. Для одного только восстановления разрушенных украинцами дорог области потребуется дополнительно 7 млрд рублей
.
Между тем, влиятельная американская газета "Нью-Йорк Таймс" объявляет "российской пропагандой"
украинские обстрелы городов и пишет, что жители прифронтовых городов на востоке Украины «продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России».
В Киеве во время прямого эфира похищена
защитница Киево-Печерской лавры Виктория Кохановская.
Также под домашний арест
помещён выдающийся учёный-историк, академик Пётр Толочко, неоднократно писавший о единстве русских-великороссов, малоросов и белорусов. Петру Толочко 85 лет.