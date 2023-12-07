 

Российские предприниматели рассказали, какие видят препятствия для развития

 

Согласно данным исследования, проведённого компанией "Технологии Доверия" (ТеДо) совместно с НАФИ, бюрократию считают главным препятствием 49% опрошенных российских предпринимателей, дефицит профессиональных кадров – 40%, нехватку финансовых ресурсов – 31%, несовершенство законодательства – 30%, санкции - 25%.

В то же время, 72% (в Москве даже 80%) бизнесменов положительно ответили на вопрос, "способствуют ли текущие условия ведения дел в вашей сфере успешному развитию бизнеса в России в целом?".

Текущее положение своих предприятий 50% руководителей оценили как стабильное, 24% сказали, что они находятся на стадии роста или трансформации, 24% - выживания. На улучшение в ближайшие пять лет рассчитывают 42% опрошенных; ответ "без существенных изменений" выбрали почти 40% руководителей, "скорее ухудшится" - 11%.



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APN.ru