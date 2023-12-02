Американский министр ВВС заявил о необходимости следить, чтобы ИИ не превратился в терминатора

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Правительство США должно изучать возможности "искусственного интеллекта" (ИИ), чтобы военные могли использовать эти технологии и не выходить за рамки закона, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Я не вижу в ближайшее время возможности появления терминаторов <...>, которые бегают и стреляют без разбора во все, что попадает в поле зрения. Думаю, мы можем предотвратить это. Но нам все равно придется найти способы управлять этой технологией, управлять ее применением и привлекать людей к ответственности за то, что она не соответствует уже имеющимся у нас правилам".

Однако, по мнению Кендалла, ограничивать ИИ не следует, а следует наказывать людей:

"Вы не применяете законы против машин, вы применяете законы в отношении людей. Думаю, что наша задача не состоит в том, чтобы ограничивать ИИ, но необходимо найти способ привлечь людей к ответственности за то, что делает ИИ".


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APN.ru