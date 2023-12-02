 

Первый канал не пустил в эфир российского актёра и участника СВО из-за кепки с флагом России

 

Актёра и участника СВО Михаила Мамаева не пустили в эфир шоу Малахова «Привет, Андрей!» из-за кепки с флагом России. Мамаев приехал ради программы из зоны СВО, чтобы поздравить телезрителей с приближающимся сочельником. Однако съёмочную группу не устроило, что на актёре надета кепка с российским триколором, его попросили её снять, сказав, что это требованием оператора. На это он предложил сменить оператора.

«Меня попросили ее снять, я категорически отказался. При этом меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом. Флаг России над козырьком их смущает. Плохо», — сказал Михаил Мамаев.


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APN.ru