Первый канал не пустил в эфир российского актёра и участника СВО из-за кепки с флагом России

Актёра и участника СВО Михаила Мамаева не пустили в эфир шоу Малахова «Привет, Андрей!» из-за кепки с флагом России. Мамаев приехал ради программы из зоны СВО, чтобы поздравить телезрителей с приближающимся сочельником. Однако съёмочную группу не устроило, что на актёре надета кепка с российским триколором, его попросили её снять, сказав, что это требованием оператора. На это он предложил сменить оператора.

«Меня попросили ее снять, я категорически отказался. При этом меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом. Флаг России над козырьком их смущает. Плохо», — сказал Михаил Мамаев.