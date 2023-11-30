Обрабатывающая промышленность стала драйвером роста российской экономики

По предварительной оценке Минэкономразвития, с января по октябрь нынешнего года рост ВВП России составил 3,2%, причём драйвером роста российской экономики является обрабатывающая промышленность, выросшая почти на 7,5%, в то время как поступления от нефтегазового сектора снизились.
По данным ТГ-канала "Незыгарь",
Отрасли, показавшие более 20% рост:
• Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 59%
• Производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 56.3%
• Производство мебели – 41.5%
• Производство электрического оборудования – 25.6%
• Производство кожи и изделий из кожи – 20.9%
• Деятельность полиграфическая – 20.3%
• Производство прочих транспортных средств и оборудования – 20.2%
• Производство прочих готовых изделий – 19.8%
• Производство одежды – 19.2%
При этом обработка древесины и (особенно) производство автотранспортных средств, производство табачных изделий ушли в минус.