 

Обрабатывающая промышленность стала драйвером роста российской экономики

 

По предварительной оценке Минэкономразвития, с января по октябрь нынешнего года рост ВВП России составил 3,2%, причём драйвером роста российской экономики является обрабатывающая промышленность, выросшая почти на 7,5%, в то время как поступления от нефтегазового сектора снизились. 

По данным ТГ-канала "Незыгарь", 

Отрасли, показавшие более 20% рост:
• Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 59%
• Производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 56.3%
• Производство мебели – 41.5%
• Производство электрического оборудования – 25.6%
• Производство кожи и изделий из кожи – 20.9%
• Деятельность полиграфическая – 20.3%
• Производство прочих транспортных средств и оборудования – 20.2%
• Производство прочих готовых изделий – 19.8%
• Производство одежды – 19.2%

При этом обработка древесины и (особенно) производство автотранспортных средств, производство табачных изделий ушли в минус.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Депутат от Справедливой России предложил вернуть госмонополию на производство табачных изделий
» Глава ФСКН предложил восстановить производство препаратов на основе морфия и его производных
» Производство сидра и медовухи освободят от лицензирования
» Российская промышленность растет, доложили Путину
» Греф: Россия исчерпала запасы, созданные предками
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В мире за год значительно выросло число миллиардеров; расходы стран ЕС на оборону растут 8 лет подряд

  • 20:19
  • 36

Обрабатывающая промышленность стала драйвером роста российской экономики

  • 19:48
  • 78

"Искусственный интеллект" имитирует поведение человека; в ООН предупредили о рисках для прав человека из-за ИИ

  • 19:30
  • 119

Украинцы обстреляли Донецк и ранили женщину, число преступлений ВСУ на правобережье Днепра увеличилось

  • 17:25
  • 160

Число перемещённых лиц в секторе Газа достигло 80% населения сектора

  • 17:12
  • 146

Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским

  • 17:06
  • 153
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru