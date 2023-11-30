 

Народный Фронт наградил премией “Команда Путина” жителей Тульской области

В Тульской области прошла торжественная церемония награждения премией "Команда Путина”, которой отмечают активных граждан, а также тех, кто помогает в СВО. Эта награда инициирована Народным фронтом с целью отметить труд тех, кто каждый день успешно работает на благо своей родины. Каждый из них вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, образования и социальной сферы. Лауреатами премии в 2023 году в Туле стали 13 человек.

"Некоммерческий сектор заметно изменился с момента начала СВО. Хорошо помню, как в самом начале появились люди, которые заявили, что делом будут показывать, что они со страной. Они плетут сети, заливают окопные свечи, швейбаты изготавливают одежду. Это и есть "народные полки”, – сказала представитель Народного фронта Юлия Зимова.

Церемония награждения прошла на площадке Тульского регионального форума «ПРОдвижение». На мероприятии присутствовали активисты общественных организаций региона. К собравшимся по видеосвязи обратился представитель Команды Путина, народный артист России Дмитрий Певцов.

"Народный фронт вносит неоценимый вклад в нашу победу. Как показала практика, в нашей стране огромное количество неравнодушных людей, которые ищут способы, как помочь ребятам в зоне СВО. Так вот Народный фронт занимается адресной помощью подразделениям. Помощью, которая собирается жителями страны”, – подчеркнул представитель Команды Путина, народный артист России Дмитрий Певцов.

Среди лауреатов представители самых разнообразных направлений и сфер деятельности: волонтёры, представители некоммерческих организаций, журналисты, военные врачи, юнармейцы, ветераны СВО, учителя, деятели культуры. Так, лауреатом премии "Команда Путина” стал исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Тульской области” Борис Воловатов. Он совместно с органами местного самоуправления и правительством области реализует региональный проект "Zабота”, с помощью которого был организован музыкально-патриотический марафон "ВсеДляПобеды71”, в рамках которого проведено 174 концерта при участии более 30 тысяч жителей. А волонтер Анна Кузнецова собрала группу "МасксетиТула”, которая сплела более 500 маскировочных сетей.
 
Народный Фронт наградил премией “Команда Путина” жителей Тульской области
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