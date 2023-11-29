 

Муфтий Москвы заявил, что проблему мигрантов надо обсуждать закрыто; в Казахстане на 7 лет посадили русского, воевавшего в ЧВК "Вагнер"

 

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов заявил, что проблемы мигрантов нужно обсуждать непублично, без прессы.

В Астрахани задержали ещё двоих граждан Киргизии, которые пытались сбыть крупную партию мефедрона.

 

В Казахстане на 7 лет осудили бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Шомполова за участие в СВО на стороне России (воевал под Бахмутом, комиссован после ранения); заработанные деньги у него отобрали.
ТГ-канал "Многонационал" отмечает, что "это не первый приговор гражданам Казахстана, вынесенный за участие в «российско-украинском конфликте»", но при этом, хотя большое количество казахстанцев воюет в этом конфликте на стороне Украины, "мы не знаем ни одного случая, чтобы их осудили в Казахстане".


 


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APN.ru