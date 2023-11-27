 

Крымское "золото скифов" передали Украине; секретарь СНБО Украины пообещал бороться с пацифистами и русским языком

 

"Скифское золото" Крыма -- 2694 килограмма культурных ценностей -- доставили из Нидерландов на Украину. 

Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал передачу Украине коллекции скифского золота захватом части культурного наследия Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что вернуть скифское золото на территорию России можно только силой, поскольку «Западу и Киеву плевать на закон и юридические нормы», а потому было понятно, что в РФ коллекцию просто так не вернут.

«Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение. Если скифское золото отдадут Украине, то ничего хорошего этой коллекции не светит, подобные ценности там всегда попадали в частные руки. Поэтому все будет решено только в результате достижения целей СВО, поставленных президентом».
 

 

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия пытается вогнать украинский народ в депрессию и пообещал бороться с приверженцами «хороших русских», защитниками русского языка и пацифистами.


 

 



 



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