



Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото из Крыма принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. Коллекция должна находиться в Киеве до «стабилизации ситуации в Крыму», говорится в судебном решении, вынесенном 26 октября. Председательствующая судья Паулина Хофмейер-Рюттен посчитала, что хотя скифское золото происходит из Крыма, оно является частью исторического наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году. В решении также отмечается, что Россия может его обжаловать в Верховном суде Нидерландов и до окончания этого процесса экспонаты Украине переданы не будут.





Всё началось с того, что в начале февраля 2014 года коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В августе 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, музей решил не передавать экспонаты ни на полуостров, ни Киеву до решения суда или соглашения между сторонами.





Киев требовал экспонаты себе на основании того, что это якобы государственная собственность Украины. В Крыму это назвали попыткой рейдерского захвата.





«Такая потеря равносильна потери Копенгагеном скульптуры «Русалочка» Эдварда Эриксена или Амстердамом картины «Ночной дозор» кисти Рембрандта, – отмечалось в заявлении крымских музеев. – Вместе с этими предметами мы можем потерять не только объекты мирового значения, но и археологическое наследие, составляющее основу культурного кода нашего народа».





Среди забранных у крымчан экспонатов – украшения, предметы декоративно-прикладного искусства, посуда, фрагменты вооружения, статуэтки древнегреческих богов, изделия из керамики и стекла, расписные вазы и терракотовые статуэтки.





Редактор рубрики «История» издания «Украина.ру», кандидат исторических наук Александр Васильев обращает внимание на то, что в коллекции, получившей в прессе название «скифское золото», содержатся отнюдь не только скифские и отнюдь не только золотые вещи. Это лишь красивый журналистский образ. На самом деле речь идёт о найденных в Крыму памятниках античности и скифских памятниках эпохи великого переселения народов. Васильев выражает удивление по поводу того, что амстердамский суд назвал данные артефакты «историческим наследием Украины». «Эти коллекции начали формироваться ещё до того, как появилось государство Украина – до революции и в советский период. Что касается периода независимой Украины, то он характеризуется беспрецедентным разграблением крымских памятников «чёрными археологами». Находки этих «чёрных археологов» попадали в частные коллекции украинских олигархов и даже президента Ющенко. При этом после возвращения Крыма в состав России археологи вновь пополнили коллекции крымских музеев. Крым пережил настоящий археологический бум, в том числе в связи со строительством трассы «Таврида»», – пояснил Васильев.





Глава Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько считает решение амстердамского суда несправедливым и указывает на предвзятость европейских институций в украинском вопросе. «Это решение отражает двойные стандарты Запада в отношении Украины. Против Украины, её чиновников или отдельных персоналий не вводилось никаких санкций. При этом на Украине творились настоящие зверства: массовое убийство людей в Одессе, продолжающаяся война в Донбассе, убийство писателя Олеся Бузины… Личности убийц Бузины известны, против них введены какие-то пусть даже символические санкции? Конечно нет. Поэтому на справедливое решение суда в Амстердаме рассчитывать не стоило», – заявил Безпалько.





Президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал, что после возвращения скифского золота его страна вернёт и Крым. Бравурными заявлениями отметились и другие официальные лица Незалежной.





Хотя, казалось бы, где Украина, а где скифы. Украинская элита всячески тщится показать «европейскость» своей страны, а тут она мёртвой хваткой вцепилась в наследие степных кочевников. Памятуя блоковское «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, с раскосыми и жадными очами», украинцам, по их собственной логике, следовало бы отдать золото стране, которую они считают воплощением дикости и азиатчины.