Сотрудник Академии военных наук заявил о низкой боевой ценности мигрантов, в Подмосковье не удалось снести незаконно построенную мечеть

Сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что получившие российское гражданство мигранты из республик Средней Азии демонстрируют низкую боевую эффективность и не исключены случаи их дезертирства с поля боя.
Также, по мнению Прохватилова, привлечение к боевым действиям мигрантов, получивших российское гражданство, "вызовет недовольство со стороны властей стран-доноров". «Подытоживая, скажу, что это несерьёзная идея. Просто они или все уедут в свои страны, или забьются куда-то в подвалы, или часть, которых все-таки призовут, будут воевать плохо, дезертировать», — заявил Прохватилов.
Утром 24 ноября ОМОН провёл рейд на складе "Вайлдбериз" в Электростали и раздал повестки работникам, получившим российское гражданство, но забывшим встать на воинский учёт. 16 мигрантов были задержаны за нарушение миграционного законодательства.
Также в Подмосковье два мигранта из Средней Азии избили 76-летнего пенсионера, который отказался их подвезти, и повредили его автомобиль. В тот же день они напали на ещё одного местного жителя.
Как сообщает ТГ-канал "Многонационал", в Лобне мусульмане не пустили предпринимателя Артура Гукасяна вместе с судебными приставами, чтобы исполнить решение суда и снести незаконную мечеть, которую суд признал самовольной постройкой.