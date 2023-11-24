Сотрудник Академии военных наук заявил о низкой боевой ценности мигрантов, в Подмосковье не удалось снести незаконно построенную мечеть

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Сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что получившие российское гражданство мигранты из республик Средней Азии демонстрируют низкую боевую эффективность и не исключены случаи их дезертирства с поля боя. 

«Опыт показывает, что представители Средней Азии (а у нас мигранты в основном они) воюют плохо и не представляют какой-то серьезной боевой ценности».

Также, по мнению Прохватилова, привлечение к боевым действиям мигрантов, получивших российское гражданство, "вызовет недовольство со стороны властей стран-доноров". «Подытоживая, скажу, что это несерьёзная идея. Просто они или все уедут в свои страны, или забьются куда-то в подвалы, или часть, которых все-таки призовут, будут воевать плохо, дезертировать», — заявил Прохватилов.

 

Утром 24 ноября ОМОН провёл рейд на складе "Вайлдбериз" в Электростали и раздал повестки работникам, получившим российское гражданство, но забывшим встать на воинский учёт. 16 мигрантов были задержаны за нарушение миграционного законодательства. 

 

Также в Подмосковье два мигранта из Средней Азии избили 76-летнего пенсионера, который отказался их подвезти, и повредили его автомобиль. В тот же день они напали на ещё одного местного жителя.

 

Как сообщает ТГ-канал "Многонационал", в Лобне мусульмане не пустили предпринимателя Артура Гукасяна вместе с судебными приставами, чтобы исполнить решение суда и снести незаконную мечеть, которую суд признал самовольной постройкой.

"Здание мечети было признано самостроем по решению Мытищинского городского суда ещё 29 ноября 2021. Спустя два года администрация провела тендер по сносу строения - заявленная цена в 3,5 млн рублей была снижена до 670 тысяч. Выполнить работы согласилась фирма «С.М.Прогресс» химкинского предпринимателя Артура Гукасяна. Под давлением и шантажом представителей общины, к сносу так и не приступили."

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