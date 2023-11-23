 

Молдаванин вывел из РФ 500 млрд рублей и попросил лишить его российского гражданства, в Питере мигранты напали на пенсионерку

 

Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства (которое Путин выдал ему и его родителям в 2018 году в благодарность за труды). МВД РФ объявило Ренато Усатого в розыск как участника международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами схемы ведомство называет беглого олигарха Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона, имеющих российские и молдавские паспорта.

 

В Петербурге два пьяных мигранта из Узбекистана напали на пенсионерку, толкнули её и отобрали кошелёк. Мигранты безработные, получили временную регистрацию в Омске и Оренбурге, как они оказались в Петербурге -- загадка. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

В Подмосковье уроженка Узбекистана избила следователя после дачи показаний по делу о незаконном обороте наркотиков, возбуждённом в отношении её брата. Женщину разозлило, что ей не дали копию протокола.

В Москве суд арестовал Далера Бабаджанова и Александра Герасименко, которые палкой избили детей и заставили их встать на колени. 

В Хабаровске водитель из Киргизии высадил людей из автобуса и сказал своим коллегам тоже не сажать их; в результате автобусы проезжали остановку, не останавливаясь. После происшествия на транспортное предприятие пришли с проверкой сотрудники правоохранительных органов. Они проверили документы у 45 человек, в результате пятеро работников должны покинуть территорию России. 

 


 



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