 

В Магаданской и Курганской областях мигрантам запретили работать в такси и на общественном транспорте

 

В Магаданской области мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом и работать в такси. Транспортные компании обязаны за три месяца уволить всех иностранцев, управляющих общественным транспортом.

В Курганской области, помимо транспорта, мигрантам на год запретили работу в сфере производства детского питания, образования, подбора персонала и деятельности гостиниц; решение принято в связи с ростом числа преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Аналогичные запреты действуют в Тульской, Челябинской, Калужской и Тюменской областях.

 

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала, что регионы вправе принимать такие решения в целях защиты трудящихся россиян, и они назрели.

"Регионы имеют право и квотировать рабочие места, то есть ограничивать работодателей в запросе иностранной рабочей силы. Отдельные регионы вообще поставили нулевую квоту на 2023 год, и весь 2023 год в отдельных регионах России не было ни одного иностранного рабочего за исключением высококвалифицированных кадров. Это не значит, что мы как-то дискриминируем иностранную рабочую силу. Ни в коем случае. Но, например, запрет на работу в такси, в автобусах связан прежде всего с низким уровнем знания русского языка, с незнанием элементарно схем движения общественного транспорта, часто с некачественным обслуживанием пассажиропотока... Я думаю, что такие решения в отдельных регионах назрели и потребовали суровых, не всегда воспринимаемых иностранной рабочей силой решений, но нацеленных, конечно, на защиту трудящихся россиян".

В то же время, как отмечает канал "Многонационал", вводимые ограничения не действуют на мигрантов из стран ЕАЭС и иностранцев с видом на жительство в РФ.

 

Согласно опросу Института Царьграда, 61,7% россиян отрицательно относятся к притоку в Россию мигрантов из Средней Азии, 71% одобряют ужесточение законодательства в отношении трудовых мигрантов из Средней Азии.

 

В Москве задержали уроженца Таджикистана, который в 2010 году вместе с подельником изнасиловал и ограбил женщину, в результате полученных травм она скончалась. В Москве мигрант находился без регистрации, вероятно, с 2021 года. Подельник разыскивается.

 


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