В Магаданской и Курганской областях мигрантам запретили работать в такси и на общественном транспорте

В Магаданской области мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом и работать в такси. Транспортные компании обязаны за три месяца уволить всех иностранцев, управляющих общественным транспортом.
В Курганской области, помимо транспорта, мигрантам на год запретили работу в сфере производства детского питания, образования, подбора персонала и деятельности гостиниц; решение принято в связи с ростом числа преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Аналогичные запреты действуют в Тульской, Челябинской, Калужской и Тюменской областях.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала, что регионы вправе принимать такие решения в целях защиты трудящихся россиян, и они назрели.
В то же время, как отмечает канал "Многонационал", вводимые ограничения не действуют на мигрантов из стран ЕАЭС и иностранцев с видом на жительство в РФ.
Согласно опросу Института Царьграда, 61,7% россиян отрицательно относятся к притоку в Россию мигрантов из Средней Азии, 71% одобряют ужесточение законодательства в отношении трудовых мигрантов из Средней Азии.
В Москве задержали уроженца Таджикистана, который в 2010 году вместе с подельником изнасиловал и ограбил женщину, в результате полученных травм она скончалась. В Москве мигрант находился без регистрации, вероятно, с 2021 года. Подельник разыскивается.