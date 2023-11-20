Украинцы захватили монастырь УПЦ и избили священника; спикер Рады заявил, что у русских на Украине нет и не может быть прав

В Черкассах люди в военной форме захватили монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви. Утром 20 ноября на территорию монастыря зашли более ста человек, в том числе в военной форме. Они стали избивать прихожан, отнимать у них телефоны и разбивать их, препятствуя съёмке. Полиция этому не препятствовала. Захватчики, представившиеся членами Нацкорпуса, сломали челюсть одному из священников. Четверых пострадавших доставили в больницу, однако после этого захватчики заблокировали входы в нее, не пуская в помещение даже врачей. «Сам монастырь захвачен, братия вместе с наместником выселены из обители».

Ранее в этом году украинцы из ПЦУ захватили храм в селе Белогородка Киевской области и Преображенский кафедральный собор в городе Белая Церковь.

Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что прав у русских на Украине нет и не может быть, и что украинцев в этом поддерживают Европейская и Венецианская комиссии.