 

Украинцы захватили монастырь УПЦ и избили священника; спикер Рады заявил, что у русских на Украине нет и не может быть прав

 

В Черкассах люди в военной форме захватили монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви. Утром 20 ноября на территорию монастыря зашли более ста человек, в том числе в военной форме. Они стали избивать прихожан, отнимать у них телефоны и разбивать их, препятствуя съёмке. Полиция этому не препятствовала. Захватчики, представившиеся членами Нацкорпуса, сломали челюсть одному из священников. Четверых пострадавших доставили в больницу, однако после этого захватчики заблокировали входы в нее, не пуская в помещение даже врачей. «Сам монастырь захвачен, братия вместе с наместником выселены из обители».

Ранее в этом году украинцы из ПЦУ захватили храм в селе Белогородка Киевской области и Преображенский кафедральный собор в городе Белая Церковь.

Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что прав у русских на Украине нет и не может быть, и что украинцев в этом поддерживают Европейская и Венецианская комиссии. 

"Мы исходим из того, что этот законопроект [о нацменьшинствах] вообще не расширяется на национальные меньшинства, которые представляют страну, которая признана агрессором. Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Белгородской, Курской областях и ДНР ранены мирные жители, в Херсонской атакован монастырь XVIII в.
» Украинцы захватили мирных жителей в плен в Белгородской области и потребовали переговоров с губернатором
» В Турции красоту древнего христианского храма перекрыли гипсокартоном
» РПЦ планирует очередной захват: на очереди Андроников монастырь
» Православная церковь отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Каждый пятый британский учитель на уроках цензурирует сам себя, чтобы "не обидеть" по поводу расы или гендера

  • 19:12
  • 184

1% богатейших людей планеты испускает больше углеродных выбросов, чем 66% беднейших

  • 18:47
  • 182

Бурятского мальчика подвергли насмешкам за дружбу с русским, в Москве таксист избил автора канала "Можно по-русски"

  • 17:27
  • 241

Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области с начала СВО отселены более 10 тыс. человек

  • 16:54
  • 211

Российские компании выплатили в бюджет лишь 40 из 300 млрд рублей налога на сверхприбыль; в Совфеде призвали "умерить пыл" банков

  • 16:32
  • 241

Украинцы захватили монастырь УПЦ и избили священника; спикер Рады заявил, что у русских на Украине нет и не может быть прав

  • 16:22
  • 220
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru