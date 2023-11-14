Пожар на пороховом заводе признан терактом, сильные обстрелы Херсонской области, 6 тувинских военнослужащих покинули часть

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В ночь на 14 ноября четыре украинских беспилотника самолётного типа сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.
Пожар, случившийся 11 ноября на пороховом заводе в Котовске под Тамбовом, признан терактом.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Солнцевка, Журавлёвка, Наумовка, хутор Варишкин, Лозовая Рудка, хутор Старый, Тишанка (выбиты окна в частном доме, повреждена хозпостройка), Новостроевка-Вторая, Сподарюшино, Староселье, хутор Балки, Муром, Новая Таволжанка.
Мирный житель села Великие Копани в Херсонской области погиб, ещё один получил ранения в результате украинских обстрелов. В Херсонской области обстреляны: Великие Копани, Крынки, Алёшки, Песчановка, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунки, Подстепное, Новая Каховка, Каховка, Раденск, Горностаевка, Солонцы, Саги.
Также украинцы ежедневно наносят удары по гражданской инфраструктуре в нескольких сёлах на подконтрольной РФ части Харьковской области, это Пески, станция Тополи, Первый Лиман, Ольшана, Таволжанка, Богдановское, Николаевка.

 

В Брянской области шестеро российских военнослужащих, уроженцы Республики Тыва, с автоматами самовольно покинули расположение воинской части. Полиция ввела план «Сирена», на поиски поднят весь личный состав регионального главка МВД.




 

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