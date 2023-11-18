Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Донецке и под Белгородом; ВСУ сдаются в плен благодаря листовкам

"Если проанализировать количество украинских военнослужащих, которые сдавались в плен за последние месяц-полтора, то оно выросло в разы. Это связано с тем, что в основном воюют непрофессионалы, мобилизованные, которых бросают на фронт. Многие из них по здоровью вообще должны быть освобождены от службы в армии. Они предпочитают, когда появляется возможность, сдаться. (...) Это говорит о переломе в настроении личного украинского состава. (...)

Есть специальные агитационные снаряды, есть снаряды для ракетных систем залпового огня, у которых начинка как раз тоже из листовок состоит. Это все применяется по территории противника и дает свои результаты, это сто процентов. Особенно частота волн работает очень-очень хорошо. Часто украинские военные по ней выходят [на связь], тем самым гарантируется их безопасность и им легче сдаться в плен".