Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Донецке и под Белгородом; ВСУ сдаются в плен благодаря листовкам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона-камикадзе по объекту связи в посёлке Горьковский ранены
двое мужчин, они в больнице. Также в области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Солнцевка, Щетиновка, Богун-Городок, Ивановская Лисица (разрушены частный дом и хозпостройка), хутор Старый, Дроновка, Прилесье, Новая Таволжанка (повреждены
два частных домовладения), Терезовка, Середа. В Шебекине и Новой Таволжанке восстановлены более 3,7 тыс. зданий. Это 84,6% от общего числа объектов, повреждённых в результате обстрелов со стороны Украины.
В Донецке в результате сброса взрывчатки с дрона возле ТЦ "Галактика" были ранены мужчины 1962 и 1974 годов рождения, а также женщина 1972 года рождения. Им на помощь прибыли медики, и на них украинцы тоже сбросили взрывчатку, ранены двое медиков:
врач (мужчина) 1962 года рождения и фельдшер (женщина) 1972 года рождения.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил
, что украинцы перестали забирать раненых с левого берега Днепра. Также, по его словам (со ссылкой на пленных), на правом берегу Днепра наемники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых, пытаясь скрыть потери.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, насколько эффективно работает агитация через листовки:
"Если проанализировать количество украинских военнослужащих, которые сдавались в плен за последние месяц-полтора, то оно выросло в разы. Это связано с тем, что в основном воюют непрофессионалы, мобилизованные, которых бросают на фронт. Многие из них по здоровью вообще должны быть освобождены от службы в армии. Они предпочитают, когда появляется возможность, сдаться. (...) Это говорит о переломе в настроении личного украинского состава. (...)
Есть специальные агитационные снаряды, есть снаряды для ракетных систем залпового огня, у которых начинка как раз тоже из листовок состоит. Это все применяется по территории противника и дает свои результаты, это сто процентов. Особенно частота волн работает очень-очень хорошо. Часто украинские военные по ней выходят [на связь], тем самым гарантируется их безопасность и им легче сдаться в плен".
Ранее украинцы официально признали
, что в российском плену находятся более 3,5 тыс. солдат ВСУ.