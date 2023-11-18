 

"Репортёры без границ" заявили о массовой гибели журналистов в Газе; Израиль ударил по школе

 

Генеральный секретарь международной неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристов Делуар заявил о массовой гибели журналистов в Газе. По его словам, "мы никогда не видели такого количества журналистов, убитых за столь короткий промежуток времени". Ранее сообщалось о сорока двух погибших журналистах.

При ударе ЦАХАЛа по школе "Аль-Фахуру" в Газе погибли уже около двухсот человек. Израиль не первый раз атакует эту школу. В начале ноября при ударе по учреждению погибли по меньшей мере двенадцать человек, еще более пятидесяти местных жителей были ранены.

Также израильские войска нанесли удар по центру для пожилых людей «Аль-Вафа» в центральной части сектора Газа, в результате атаки погиб директор центра. Израильтяне обычно атакуют больницы и школы, поскольку имеют опыт обнаружения снарядом и оружия ХАМАС в подобных учреждениях.

 

Владелец социальной сети Х (бывший "Твиттер") Илон Маск обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также другие подобные группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это. Вслед за этим компании "Эппл", "Дисней" и "IBM" прекратили размещать рекламу в этой соцсети, обвинив Маска в антисемитизме.


 

 

 

 


 



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