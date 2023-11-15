 

Израиль открыл огонь по больнице с тысячами человек; израильтяне и палестинцы могут обменяться заложниками-детьми

Почти 9 тысяч человек, включая пациентов и раненых, находятся на территории медицинского комплекса «Аш-Шифа» в секторе Газа, атакованного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). ЦАХАЛ заявил, что проводит "точечную" операцию в больнице «Аш-Шифа», и утверждает, что Израиль «находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе» и стремится не нанести вред мирным гражданам.
Тем не менее ведутся переговоры об обмене "детей на детей", из чего можно заключить, что в заложниках у Израиля имеются палестинские дети.
По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в секторе Газа находятся более одного миллиона детей, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий. Погибли 4,6 тысячи детей, около 9 тысяч несовершеннолетних получили ранения.


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APN.ru