Военная эскалация в секторе Газа продолжается

Более двухсот палестинцев погибли за время нынешней эскалации конфликта с Израилем, ещё около 5,6 тыс. получили ранения, по данным
палестинского Минздрава. С израильской стороны погибли не менее десяти человек, пятьдесят пострадали.
Боевая авиация Израиля разрушила несколько высоток, в том числе одиннадцатиэтажное здание, где располагались офисы некоторых СМИ, в том числе агентства Associated Press. Журналистам был дан час на эвакуацию. По израильским данным, ХАМАС использовал это здание под штабы и склады для вооружений, однако представители Associated Press заявили, что шокированы произошедшим и что мир теперь будет меньше знать о том, что происходит в Газе.
Также израильские бомбардировки разрушили здание Минтруда. По заявлению палестинской стороны
, "в результате бомбардировок на улице Ас-Саура в центре города Газа было полностью разрушено здание Минтруда... Серьёзный ущерб причинен офису министерства социального развития и его складским помещениям, а также домам, окружающим это место".