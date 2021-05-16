Военная эскалация в секторе Газа продолжается

Associated Press заявили , что шокированы произошедшим и что мир теперь будет меньше знать о том, что происходит в Газе.

Боевая авиация Израиля разрушила несколько высоток, в том числе одиннадцатиэтажное здание, где располагались офисы некоторых СМИ, в том числе агентства Associated Press. Журналистам был дан час на эвакуацию. По израильским данным, ХАМАС использовал это здание под штабы и склады для вооружений, однако представители