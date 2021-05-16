 

Военная эскалация в секторе Газа продолжается

 
Более двухсот палестинцев погибли за время нынешней эскалации конфликта с Израилем, ещё около 5,6 тыс. получили ранения, по данным палестинского Минздрава. С израильской стороны погибли не менее десяти человек, пятьдесят пострадали.
 
 
Боевая авиация Израиля разрушила несколько высоток, в том числе одиннадцатиэтажное здание, где располагались офисы некоторых СМИ, в том числе агентства Associated Press. Журналистам был дан час на эвакуацию. По израильским данным, ХАМАС использовал это здание под штабы и склады для вооружений, однако представители Associated Press заявили, что шокированы произошедшим и что мир теперь будет меньше знать о том, что происходит в Газе.  
 
Также израильские бомбардировки разрушили здание Минтруда. По заявлению палестинской стороны, "в результате бомбардировок на улице Ас-Саура в центре города Газа было полностью разрушено здание Минтруда... Серьёзный ущерб причинен офису министерства социального развития и его складским помещениям, а также домам, окружающим это место".
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APN.ru