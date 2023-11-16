 

Ущерб от обстрелов Центральной России в 2023 г. превысил 7 млрд рублей; герой Украины обвинён в разжигании розни

 

Ущерб от обстрелов регионов Центральной России со стороны Вооружённых сил Украины с начала нынешнего года превысил семь миллиардов рублей, отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, с января нынешнего года Украина совершила в Центральном федеральном округе 128 терактов и более восьми тысяч раз обстреляла территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Большая часть терактов совершена с использованием беспилотников. 50 терактов удалось предотвратить.

 

На Украине отравлен адвокат митрополита Лонгина Валентин Сухарь, другой адвокат митрополита арестован. 

 

Митрополит УПЦ Лонгин, усыновивший более четырёхсот детей, за выдающиеся личные заслуги в 2008 году получил звание "Герой Украины". В мае 2023 года ему предъявлено обвинение в разжигании религиозной розни, в сентябре дело передано в суд, а в ноябре митрополит остался без обоих адвокатов. 

 


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