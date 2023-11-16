Гуманитарная катастрофа в Херсоне, из горящей воинской части под Волгоградом эвакуированы свыше 600 человек

Из горящей воинской части в Котлубани Волгоградской области эвакуировали свыше шестисот человек, в том числе трое детей. По словам местных жителей, перед началом пожара они слышали громкий звук, характерный для пролетающего дрона, после чего произошёл взрыв.

Официальных комментариев о причинах пожара пока не поступало.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне. Город почти опустел, остались только старики и маломобильные граждане, при этом лишённые воды, еды, медицинской и других видов помощи. В городе регулярно отключают свет. «Сейчас там всё очень и очень плохо. Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения», — сказал Кастюкевич. Сильные обстрелы населённых пунктов Херсонской области продолжаются. Ранен мирный житель Алёшек, повреждены частные дома и автомобили в Днепрянах.

В трёх сёлах Курской области пропал свет после украинского обстрела окраин Мартыновки. Энергоснабжение нарушено в самой Мартыновке, а также в сёлах Черкасское Поречное и Казачья Локня.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА Карабаново, хутор Старый, Солнцевка, Новая Таволжанка, Середа, Муром, Терезовка.

Личности более 650 мирных жителей, погибших в Донбассе, идентифицированы сотрудниками Следственного комитета России. Осмотрены разрушенные объекты, среди которых частные домовладения, многоквартирные жилые дома и здания социального назначения. "Для установления размера вреда только в 2023 году назначено около 1 400 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, большая часть которых уже завершена. Согласно заключениям, полученным в текущем году, суммарная стоимость восстановительных работ составляет более 2 млрд рублей", - оценили в СК.



