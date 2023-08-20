ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу Курска, убитые в ДНР и Херсонской области

В результате ночного украинского удара по железнодорожному вокзалу Курска были повреждены крыша, фасад и первая платформа.

Начался пожар, ликвидированный в 3:46 утра. Есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле, есть пострадавшие. "В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой". В настоящее время вокзал работает в обычном режиме.

Два дрона-камикадзе упали (подавлены средствами РЭБ) на территории воинской части в Ростовской области, жертв и разрушений нет, также в Ступинском районе Подмосковья.

12 воздушных целей сбиты средствами ПВО на подлёте к Белгороду. В Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Наумовка, Устинка, Никольское.

Один мирный житель погиб, двое получили ранения за сутки в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ.

Погиб житель Ясиноватой, ДНР, трое ранены. В Горловке при обстреле Калининского района пострадала инфраструктура химического концерна «Стирол».















