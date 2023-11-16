 

Осенний «Клинок» в Main Stage

С 2 по 5 ноября в Main Stage проходила очередная оружейная выставка «Клинок. Традиции и современность». Осенний «Клинок-2023» стал сорок седьмым по счету.

 

Основными экспонатами, как и всегда, были различные ножи. Среди представленных мастерами клинков практически любой из посетителей выставки мог бы найти изделие по вкусу. Так, например, там были представлены копии ножей времен СССР и подлинники советских ножей, ставшие для нас уже антикварными. У других мастеров был немалый выбор перочинных ножей - от совсем коротеньких до длинных, от «возрастных» до новоделов. Хозяйственные ножи разных размеров и форм, для хлеба, мяса, сыра и рыбы тоже были представлены на выставке в большом разнообразии. Были на выставке и более серьезные клинки – охотничьи, рабочие. Одними из самых ярких экспонатов выставки были, конечно, коллекционные, удивляющие необычными деталями и оригинальными формами, экспонирующиеся на подставках, которые сами по себе являются произведениями искусства, равно как и ножны некоторых ножей, на которые можно любоваться отдельно.

 

В отличие от некоторых проходивших ранее «Клинков», на этой выставке было мало длинноклинкового оружия - сабель, мечей, кинжалов.

Представлено на выставке было и большое количество сопутствующих изделий - разнообразные темлячные бусины и брелки с ними, сделанные из шнура-паракорда; бруски, предназначенные для изготовления будущих рукоятей ножей, из дерева и полимерных композитных материалов; различные ножны, в том числе с интересным тиснением и росписью, а также кожа для их изготовления . Зачастую некоторые посетители приобретают что-то из этого для использования в качестве оригинальной подставки или просто «на полочку».

Посуды на «Клинке-2023» в этот раз было представлено немного. Одним из самых запоминающихся стендов оказался «Дукан Востока», заметный издалека благодаря яркости выставленных пиал с национальными узорами.

 

Несколько мастеров привезли на выставку такие необычные аксессуары, как подставки для телефона, посуду и даже мебель, выполненные из дерева с заливкой эпоксидными материалами различных цветов. С тех пор, как подобные изделия появились в широком доступе, они не теряют своей популярности и неизменно находят своих ценителей.


Немалое внимание посетителей привлекал стенд от брендов УРМ АНИКА и Rubankov, на котором была представлены выставка топоров от археологических находок, которым не одна тысяча лет, до интересных современных образцов. Появившийся впервые на одной из недавних выставок, этот стенд-выставочная экспозиция, который сам по себе тянет на мини-музей топора, быстро стал одной из точек притяжения для посетителей. Лезвия топоров, представленные на стенде-экспозиции, снабжены краткими информационными табличками, а часть интересных образцов, которые не решились транспортировать на выставку, была представлена фотографиями. Все образцы с этого стенда не продаются, а лишь рассказывают об истории развития топоров.

 

Можно было на выставке приобрести и разнообразные украшения - серебряные, бронзовые, титановые, из камня, стекла или резной кости. Некоторые из них представляют на своих стендах сами мастера-ножеделы, другие привозят те, кто специализируются именно на украшениях. Привлекали внимание посетителей, например, интересные стеклянные «космические» кулоны-галактики, внутри большинства из которых, по словам мастера, были заключены копии той или иной реально существующей галактики или туманности.

 

Часть стендов на этом «Клинке», по сложившейся традиции осенних выставок, были оформлены в духе недавно прошедшего Хеллоуина – а на одном из стендов посетителей встречал железный черный кот со светящимися глазами, который тут же приковывал внимание. На других были представлены художественно оформленные черепа животных и тематически выполненные ножи – к примеру, с узором паутины.

Немало было и тех, в чьих работах можно было найти отражение других популярных тематик.

 

Осенний «Клинок» в Main Stage
Осенний «Клинок» в Main Stage
Осенний «Клинок» в Main Stage
Осенний «Клинок» в Main Stage

 

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