 

Лондонский полицейский рассказал о приказе подавлять выступления против ковидорегуляций, но не вмешиваться в пропалестинские демонстрации

"Дейли Мейл", одна из самых популярных газет Британии, публикует анонимную статью лондонского полицейского, который рассказывает о существующих внутри ведомства двойных стандартах. Так, лондонской полиции было приказано жёстко подавлять выступления против правительственных ковидорегуляций, но "деликатно" относиться к демонстрантам из BLM ("Жизни чёрных имеют значение") и пропалестинским выступлениям.
Мы стали свидетелями ужасающего антисемитизма, когда толпы людей призывали к джихаду против Израиля. Моим коллегам было приказано пресекать эти пугающие проявления беспорядка "самыми легкими прикосновениями". То же самое было с протестами Black Lives Matter... Напротив, демонстрации против карантина во время пандемии жёстко пресекались офицерами в полном боевом снаряжении.
По мнению полицейского, этот "фаворитизм" -- последствие многолетней политкорректности, которая полностью изменила культуру полиции Лондона, и это означает, что полиция больше не может справляться со спорами, связанными с межэтническими конфликтами. Вместо того, чтобы физически противостоять преступникам, полицейским рекомендуется снимать их на видео.
И ещё есть двойные стандарты. Протесты против карантина подавлялись гораздо более жёстко, потому что начальники полиции знали, что у этих протестующих нет серьёзной политической поддержки.
Страх и отчаянное стремление избежать обвинений в расизме также являются причиной того, что полицейские так неохотно проводят задержания и обыски. В течение нескольких минут после того, как полицейский останавливает подозреваемого, видеозаписи этой встречи могут быть опубликованы, а онлайн-сообщество может получить поток жалоб. При этом зачастую не будет и поддержки со стороны старших офицеров, которые объявят, что "дело расследуется", но не встанут на сторону своих подчинённых.
Полицейским дозволяется носить радужные повязки в поддержку ЛГБТ, но рекомендуется не надевать повязку с эмблемой профсоюза -- тонкой синей линией -- в память о товарищах, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Опытные офицеры-инструкторы переводятся, потому что они обеспокоены риском обидеть молодых новобранцев. Один из них недавно назвал группу мужчин и женщин "парнями" и получил жалобу за сексистские высказывания.

И в ближайшие годы, вероятно, ситуация станет только хуже, потому что "после масштабной кампании по набору персонала около трети сотрудников теперь имеют опыт работы менее четырёх лет". (Полицейский не говорит этого прямо, но здесь очевидна отсылка к начавшейся в 2020 году кампании, когда было приказано довести число этнических меньшинств в лондонской полиции до 40%.) 



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