Лондонский полицейский рассказал о приказе подавлять выступления против ковидорегуляций, но не вмешиваться в пропалестинские демонстрации

"Дейли Мейл", одна из самых популярных газет Британии, публикует анонимную статью лондонского полицейского, который рассказывает о существующих внутри ведомства двойных стандартах. Так, лондонской полиции было приказано жёстко подавлять выступления против правительственных ковидорегуляций, но "деликатно" относиться к демонстрантам из BLM ("Жизни чёрных имеют значение") и пропалестинским выступлениям.

Мы стали свидетелями ужасающего антисемитизма, когда толпы людей призывали к джихаду против Израиля. Моим коллегам было приказано пресекать эти пугающие проявления беспорядка "самыми легкими прикосновениями". То же самое было с протестами Black Lives Matter... Напротив, демонстрации против карантина во время пандемии жёстко пресекались офицерами в полном боевом снаряжении.

По мнению полицейского, этот "фаворитизм" -- последствие многолетней политкорректности, которая полностью изменила культуру полиции Лондона, и это означает, что полиция больше не может справляться со спорами, связанными с межэтническими конфликтами. Вместо того, чтобы физически противостоять преступникам, полицейским рекомендуется снимать их на видео.

И ещё есть двойные стандарты. Протесты против карантина подавлялись гораздо более жёстко, потому что начальники полиции знали, что у этих протестующих нет серьёзной политической поддержки.

Страх и отчаянное стремление избежать обвинений в расизме также являются причиной того, что полицейские так неохотно проводят задержания и обыски. В течение нескольких минут после того, как полицейский останавливает подозреваемого, видеозаписи этой встречи могут быть опубликованы, а онлайн-сообщество может получить поток жалоб. При этом зачастую не будет и поддержки со стороны старших офицеров, которые объявят, что "дело расследуется", но не встанут на сторону своих подчинённых.